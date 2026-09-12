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Татар-информ

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Минниханов поручил обеспечить безопасность в ходе выборов в Госдуму

Минниханов поручил обеспечить безопасность в ходе выборов в Госдуму

Раис Татарстана Рустам Минниханов Фото: пресс-служба Раиса РТ Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов во время традиционного совещания в Доме Правительства РТ поручил обеспечить безопасность в ходе предстоящих выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

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