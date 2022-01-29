Тарпищев рассказал, кто виноват в эмоциональном срыве Медведева

Президент Федерации тенниса (ФТР) России Шамиль Тарпищев заявил, что в моменте с эмоциональным порывом россиянина Даниила Медведева во втором сете полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии с греком Стефаносом Циципасом виноват судья.