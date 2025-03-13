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Мэр Новосибирска отреагировал на заявление Матвиенко об абитуриентах из регионов

Мэр Новосибирска отреагировал на заявление Матвиенко об абитуриентах из регионов

По словам Максима Кудрявцева, в Новосибирске будут рады принять амбициозных молодых людей. Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко накануне предложила сократить прием в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани абитуриентов из регионов.

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