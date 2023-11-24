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Врач отметил негативное влияние обезболивающих на работу почек

Врач отметил негативное влияние обезболивающих на работу почек

Обезболивающие препараты оказывают негативное влияние на работу почек человека. Об этом в пятницу, 24 ноября, рассказал врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев в беседе с «Газетой.

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