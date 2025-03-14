Десятки пассажиров загоревшегося в аэропорту самолета выбрались на крыло

Десятки пассажиров были вынуждены стоять на крыле самолета American Airlines в международном аэропорту Денвера, в ходе эвакуации из самолета после того, как в четверг вечером загорелся один из двигателей лайнера, из-за чего в воздух поднялся густой черный дым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии