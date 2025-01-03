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Петербургский дневник

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Беглов: Стоматологическая помощь станет доступнее для жителей нового квартала на Светлановском проспекте

Беглов: Стоматологическая помощь станет доступнее для жителей нового квартала на Светлановском проспекте

Петербург выкупит у застройщика нежилую площадь, где будет открыт филиал поликлиники Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Петербурга о бюджетных инвестициях для приобретения нежилого помещения в государственную собственность по адресу: Санкт-Петербург, Светлановский пр.

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