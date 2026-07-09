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Аргументы и Факты

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В Сумской области сожжен танк «Леопард» ВСУ

В Сумской области сожжен танк «Леопард» ВСУ

В Сумской области ликвидирован немецкий танк «Леопард» ВСУ, пишет Telegram-канал «РаZвед_ДоZор».«В лесополосе разведкой группировки "Север" вскрыта закрытая огневая позиция немецкого танка "Леопард" в модификации 1A5DK», — говорится в публикации.

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