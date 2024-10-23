в Северной Корее даже свой Пригожин есть Программа распознавания лиц углядела северо-корейцев в ДНР.
Концлагерь для корейцев: "Сюда поступят первые северокорейские оккупанты"
Комментарии
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ВР
Вова Рябов
Не бывать интервентам на русской земле и городах русских окраины.помошь от англосаксов это хорошо
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9 час.
Игорь Кузнецов
Только слабоумные могут поверить в то, что 10-12 тысяч бойцов из КНДР что-то конкретное могут сделать на ЛБС в приграничных регионах РФ. Для организации, "слаживания" боевых подразделений нужно (хотя бы) знание русского языка. Это не показательные выступления на ринге или спецназа "для гостей".
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9 час.
ВН
Валерий Николаевич
Автору было скучно и он таким постом оттянулся? Полегчало?
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4 час.
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