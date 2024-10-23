Концлагерь для корейцев: "Сюда поступят первые северокорейские оккупанты"

Не бывать интервентам на русской земле и городах русских окраины.помошь от англосаксов это хорошо

Игорь Кузнецов

Только слабоумные могут поверить в то, что 10-12 тысяч бойцов из КНДР что-то конкретное могут сделать на ЛБС в приграничных регионах РФ. Для организации, "слаживания" боевых подразделений нужно (хотя бы) знание русского языка. Это не показательные выступления на ринге или спецназа "для гостей".