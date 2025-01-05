СК возбудил уголовное дело по факту гибели корреспондента «Известий» в ДНР

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту гибели корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова в результате атаки украинского дрона на гражданский автомобиль в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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