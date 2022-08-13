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Виктория Талышинская рассказала о прохождении точки невозврата с Александром Шоуа

Виктория Талышинская рассказала о прохождении точки невозврата с Александром Шоуа

Поклонники группы «Непара» до сих пор не верят в расставание Виктории Талышинской и Александра Шоуа. Коллектив имел большую популярность и активно гастролировал по стране, однако позднее взаимоотношения артистов поменялись, сообщает «Стархит».

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