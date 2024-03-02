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Роберт Кеннеди-младший заявил, что «Северные потоки» подорвали США

Роберт Кеннеди-младший заявил, что «Северные потоки» подорвали США

Газопроводы «Северный поток» подорвали Соединенные Штаты. С соответствующим утверждением, как пишет Telegram-канал отечественного интернет-издания «Украина.

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Комментарии
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Алексей Камышов
Хохлы способны лишь на подрыв собственных пердаков с тотальным разрывом шароваров. 😂😂😂 У них нет ни средств, ни оборудования, ни возможностей, ни специалистов... вообще НИЧЕГО для осуществления таких сложных глубоководных работ по подготовке и осуществлению такого теракта. Для проведения таких работ нужно столько глубоководного оборудования, времени, материальной базы и специалистов, что весь укрорейх за всё время своего &quot;тысячелетнего&quot; существования 😂 не смог бы собрать! Ибо они — дебилы йододефицитные и прямые потомки францюватых рабов Австро-Венгрии и тупых кичливых поляков.
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10 час.
Василий Целовальников
Быть бы тебе, Роберт Кенеди, Президентом США! Могли-бы избежать Мировой войны!!!
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9 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Также, американские мрази взорвали малазийский Боинг, крымский мост, крейсер Москва и еще многое чего нашего взорвали !! А МЫ, ЧТО ВЗОРВАЛИ В ОТВЕТ ??? ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС !!! ПОКА НЕ ВДАРИМ ПО ТЫКВЕ, БУДУТ ВЗРЫВАТЬ НАС И ДАЛЕЕ !!!???
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2 час.

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