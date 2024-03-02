Роберт Кеннеди-младший заявил, что «Северные потоки» подорвали США

Алексей Камышов

Хохлы способны лишь на подрыв собственных пердаков с тотальным разрывом шароваров. 😂😂😂 У них нет ни средств, ни оборудования, ни возможностей, ни специалистов... вообще НИЧЕГО для осуществления таких сложных глубоководных работ по подготовке и осуществлению такого теракта. Для проведения таких работ нужно столько глубоководного оборудования, времени, материальной базы и специалистов, что весь укрорейх за всё время своего "тысячелетнего" существования 😂 не смог бы собрать! Ибо они — дебилы йододефицитные и прямые потомки францюватых рабов Австро-Венгрии и тупых кичливых поляков.