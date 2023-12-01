Ноябрь стал худшим месяцем 2023 года для крипто-мошенничества: было украдено $363 млн

В ноябре 2023 года в криптовалютной индустрии произошел значительный всплеск активности киберпреступников, что стало одним из самых тревожных месяцев для краж, мошенничеств и эксплойтов связанных с криптовалютой.
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