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ИА Регнум

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NYT: экс-президента Ирана Ахмадинежада арестовали из-за связей с «Моссадом»

NYT: экс-президента Ирана Ахмадинежада арестовали из-за связей с «Моссадом»

Бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада задержали и арестовали сотрудники разведывательного подразделения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) из-за его контактов с израильской разведкой «Моссад».

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