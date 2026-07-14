NYT: экс-президента Ирана Ахмадинежада арестовали из-за связей с «Моссадом»

Бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада задержали и арестовали сотрудники разведывательного подразделения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) из-за его контактов с израильской разведкой «Моссад».
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