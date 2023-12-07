Мигранту, насмерть сбившему девушку на Русском острове аннулируют вид на жительство

Управление по вопросам миграции УМВД Приморья проверило виновника смертельного ДТП во Владивостоке. Распространяемая в социальных сетях и СМИ информация о том, что водитель, который насмерть сбил девушку на Русском острове, является мигрантом подтвердилась.