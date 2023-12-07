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Мигранту, насмерть сбившему девушку на Русском острове аннулируют вид на жительство

Мигранту, насмерть сбившему девушку на Русском острове аннулируют вид на жительство

Управление по вопросам миграции УМВД Приморья проверило виновника смертельного ДТП во Владивостоке. Распространяемая в социальных сетях и СМИ информация о том, что водитель, который насмерть сбил девушку на Русском острове, является мигрантом подтвердилась.

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