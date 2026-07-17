Минобороны усиливает войска беспилотниками для успеха СВО

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что продолжается активная работа по оснащению воинских подразделений беспилотными системами для успешного выполнения боевых задач в рамках Специальной военной операции.
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