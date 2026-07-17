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Царьград

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Минобороны усиливает войска беспилотниками для успеха СВО

Минобороны усиливает войска беспилотниками для успеха СВО

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что продолжается активная работа по оснащению воинских подразделений беспилотными системами для успешного выполнения боевых задач в рамках Специальной военной операции.

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