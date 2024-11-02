Немецкий подводник усомнился, что «Потоки» могла подорвать одна группа

Сомнение в том, что диверсию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» могла устроить только одна группа украинских диверсантов высказал немецкий подводный археолог Свен Томас, 2 ноября в студии Bild.
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