Церковный праздник, отмечаемый по христианским традициям 14 декабря Clickio14 декабря в календаре православной церкви занимает особое место – это день, посвященный памяти святого Наума, одного из 12 малых пророков.
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