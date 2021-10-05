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Великобритания готовится к немыслимому

Великобритания готовится к немыслимому

На фоне беспроцентного энергетического кризиса, накрывшего Великобританию, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что правительство планирует перевести страну на производство электроэнергии исключительно из возобновляемых источников к 2035 году.

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