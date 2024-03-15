Депутат Виталий Милонов заподозрил сотовых операторов в желании нажиться на военных в ДНР. Бойцам всё ещё приходится платить за роуминг, будто они находятся за границей.
Сотовые операторы наживаются на русских бойцах: Милонов раскрыл позорную схему
Комментарии
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Alex Nемо
Встаёт вопрос. А почему только "...Дума может вмешаться...", а не ставит вопрос ребром - либо работаете как с любым регионом России - либо со шмотками на выход из России?
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4 час.
Boris Borisov
именно так, против таких мразей-терпил , как ты, сучёнок саша дмитриенко !
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3 час.
Дмитрий Бакланов
А на чем, по вашему, должны зарабатывать капиталисты, как не на народе? Других вариантов просто нет. Бесплатно никто ничего делать не будет. Попробуйте сами и вы убедитесь что тарифы наоборот слишком низкие, и вам для вашей новой сети связи нужно установить более дорогие тарифы, что бы получать прибыль.
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5 мин.
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