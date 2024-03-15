Сотовые операторы наживаются на русских бойцах: Милонов раскрыл позорную схему

Встаёт вопрос. А почему только "...Дума может вмешаться...", а не ставит вопрос ребром - либо работаете как с любым регионом России - либо со шмотками на выход из России?

Дмитрий Бакланов

А на чем, по вашему, должны зарабатывать капиталисты, как не на народе? Других вариантов просто нет. Бесплатно никто ничего делать не будет. Попробуйте сами и вы убедитесь что тарифы наоборот слишком низкие, и вам для вашей новой сети связи нужно установить более дорогие тарифы, что бы получать прибыль.