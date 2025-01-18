Как провести Крещенский сочельник и что нельзя делать на Богоявление 19 января

Крещенский сочельник — это завершающий этап рождественского цикла, насыщенный обрядами и традициями. Этот день, известный также как Водяная коляда или Голодная кутья, отмечается ежегодно 18 января (по новому стилю).
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