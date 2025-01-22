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Закон, порядок, государство

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Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже денег у пожилого жителя Ростовской области

В Отдел полиции № 3 Межмуниципального управления МВД России «Новочеркасское» поступило сообщение жителя поселка Персиановский о том, что он стал жертвой грабежа.

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