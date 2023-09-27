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Россиян предупредили о повышении цен на суши и роллы

Российские рестораторы анонсировали индексацию цен на суши и роллы до 14 процентов в ближайшие дни. Дело в том, что в сентябре лосось подорожал на 25 процентов, а угорь и тунец с июня прибавили в цене на 20 процентов.

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