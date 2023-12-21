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Китай выступил против внесения CRCC в список «спонсоров войны»

Китай выступил против внесения CRCC в список «спонсоров войны»

Китай решительно выступает против внесения Украиной в список «международных спонсоров войны» китайской компании China Railway Construction Corporation, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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