Китай выступил против внесения CRCC в список «спонсоров войны»

Китай решительно выступает против внесения Украиной в список «международных спонсоров войны» китайской компании China Railway Construction Corporation, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
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