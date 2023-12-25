Президент Украины поблагодарил Нидерланды за решение начать подготовку первых 18 истребителей F-16

Киев, 22 декабря /Синьхуа/ - В пятницу президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, в котором поблагодарил нидерландское правительство за решение начать подготовку первых 18 истребителей F-16 для передачи Украине.
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