ВЭФ взяли на конт. Участники транспортной сессии Форума предположили, что для решения проблем Восточного полигона от него нужно просто… отстать

Второй день Восточного экономического форума в разрезе транспорта стал логичным продолжением первой логистической сессии: говорили о великом и ужасном Восточном полигоне, контейнерах, как впихнуть большой квадрат в небольшой круг и заставить всё это крутиться.
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