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Вгудок

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Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

ВЭФ взяли на конт. Участники транспортной сессии Форума предположили, что для решения проблем Восточного полигона от него нужно просто… отстать

ВЭФ взяли на конт. Участники транспортной сессии Форума предположили, что для решения проблем Восточного полигона от него нужно просто… отстать

Второй день Восточного экономического форума в разрезе транспорта стал логичным продолжением первой логистической сессии: говорили о великом и ужасном Восточном полигоне, контейнерах, как впихнуть большой квадрат в небольшой круг и заставить всё это крутиться.

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