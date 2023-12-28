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МО РФ заявило о срыве ротации подразделения ВС Украины на купянском направлении

МО РФ заявило о срыве ротации подразделения ВС Украины на купянском направлении

Российские войска сорвали попытку ротации украинского подразделения на купянском направлении. Минобороны Российской Федерации сообщило ТАСС, что расчеты 120-мм минометов 2Б11, находящиеся в составе общевойсковой армии группировки «Запад», успешно справились с задачей в ходе специальной операции.

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