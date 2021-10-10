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Пустые полки и очереди за туалетной бумагой в Британии

Пустые полки и очереди за туалетной бумагой в Британии

Наполовину пустые полки с готовыми блюдами в филиале Tesco в Уимблдоне сегодня Рост инфляции, резкий рост цен на газ, нехватка топлива и повышение налогов следующей весной, это современные реалии с которыми столкнулись граждане Туманного Альбиона.

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