Началась выдача призов победителям викторины «Любимая Ивановская область»

Организаторы рассказали, кто выиграл главный приз.Организатор викторины «Любимая Ивановская область», которая состоялась в регионе одновременно с выборами Президента России, назвал победителей и начал выдавать призы.
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