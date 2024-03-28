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Началась выдача призов победителям викторины «Любимая Ивановская область»

Началась выдача призов победителям викторины «Любимая Ивановская область»

Организаторы рассказали, кто выиграл главный приз.Организатор викторины «Любимая Ивановская область», которая состоялась в регионе одновременно с выборами Президента России, назвал победителей и начал выдавать призы.

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