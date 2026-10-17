Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что страна одобрит новый бюджет ЕС только при получении всех причитающихся средств на развитие.
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