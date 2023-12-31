Штрафов будет меньше: водителей осчастливили нововведением на дорогах - подробности

В 2024 году вступают в силу важные изменения, касающиеся порядка установки дорожных комплексов фото— и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД) в России, сообщает портал "Автоновости дня" (18+).
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