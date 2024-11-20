На прямую линию Виктора Томенко поступило несколько тысяч обращений от жителей края

Губернатор отметил, что на все вопросы ответить во время эфира не сможет, но без внимания обращения точно не останутся Несколько тысяч обращений от жителей Алтайского края поступили на прямую линию, которая состоится уже завтра, 21 ноября.
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