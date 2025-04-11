В Яр-Сале завершилось двухдневное обучение в рамках проекта «Умею! Делаю! Спасаю! 2.0»

Всем желающим рассказали и показали на практике основы оказания первой помощи. Депутат Заксобрания Ямала и один из авторов программы Виктор Гордиенко отметил, что в этом году обучающие мероприятия стартовали с отдалённого посёлка.
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