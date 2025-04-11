Самые Свежие Но...
Главные новостиПрямая трансляцияМИГ ТВВКонтакте
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

В Яр-Сале завершилось двухдневное обучение в рамках проекта «Умею! Делаю! Спасаю! 2.0»

В Яр-Сале завершилось двухдневное обучение в рамках проекта «Умею! Делаю! Спасаю! 2.0»

Всем желающим рассказали и показали на практике основы оказания первой помощи. Депутат Заксобрания Ямала и один из авторов программы Виктор Гордиенко отметил, что в этом году обучающие мероприятия стартовали с отдалённого посёлка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх