Злоупотребление чревато смертью: Врачи раскрыли допустимую норму хурмы в сутки

Врачи поведали, кому не следует есть хурмуВ министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали, что недавно в больницу попал мужчина, у которого была диагностирована острая язва желудка и фитобезоар.
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