Врач назвал правила похудения после новогодних праздников

Зимой некоторые люди быстро набирают вес, а затем хотят похудеть к пляжному сезону. Для того чтобы любоваться красивым телом постоянно, чувствовать себя легко, важно придерживаться нескольких простых правил.
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