Электрический котел или конвектор

Сооружение системы отопления дачного или загородного дома требует профессионального подхода. Перед осуществлением выбора и расстановкой приоритетов необходимо изучить все имеющиеся варианты, подходящие в конкретном случае и исходя из определенных показателей, выбрать наиболее приемлемый.