Театр абсурда
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Театр абсурда

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После "народных протестов" Хинштейн "прорвался" к Путину, чтобы рассказать о проблемах курян и "добыть" денег

После "народных протестов" Хинштейн "прорвался" к Путину, чтобы рассказать о проблемах курян и "добыть" денег

БлокнотРУ Напрямую и без посредников рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн всю правду о своем регионе президенту России Владимиру Путину.

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