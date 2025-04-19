В России учредили стипендию имени Жириновского

Правительство России учредило стипендию имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается 19 апреля на странице кабмина в соцсетях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии