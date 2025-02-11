В МВД россиянам рассказали, как защитить телефон от взлома

Россиянам советуют использовать сложные пароли на телефоне, запрещать показ СМС на заблокированном экране и разрешать вход в важные приложения только по биометрии, чтобы защитить телефон и личную информацию от взлома и кражи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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