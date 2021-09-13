Начался конкурс для участковых: в жюри жители Уссурийска

Региональный этап Всероссийского конкурса "Народный участковый" стартовал в Приморье. Это ежегодный Всероссийский конкурс, который проводится в преддверии профессионального праздника Дня участкового уполномоченного полиции.
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