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Хуснутдинов сделал ассист в матче с «Сан-Хосе». У него 60% выигранных вбрасываний и «+2» за 15:36 на льду

Хуснутдинов сделал ассист в матче с «Сан-Хосе». У него 60% выигранных вбрасываний и «+2» за 15:36 на льду

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» обыграла «Шаркс» со счетом 6:2. Марат Хуснутдинов сделал голевую передачу.

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