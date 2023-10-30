«Упустили из виду всех соперников». Вассёр раскритиковал Леклера и Сайнса

«Упустили из виду всех соперников». Вассёр раскритиковал Леклера и СайнсаGetty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Ferrari Фредерик Вассёр упрекнул Шарля Леклера и Карлоса Сайнса в неудачном старте на Гран При Мексики.