«Упустили из виду всех соперников». Вассёр раскритиковал Леклера и Сайнса

«Упустили из виду всех соперников». Вассёр раскритиковал Леклера и СайнсаGetty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Ferrari Фредерик Вассёр упрекнул Шарля Леклера и Карлоса Сайнса в неудачном старте на Гран При Мексики.
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