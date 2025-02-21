В Америке официально одобрен быстрый биоинсулин

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило использовать биоаналог «Merilog», аналог инсулина «Novolog», для контроля уровня глюкозы у взрослых и детей с сахарным диабетом.
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