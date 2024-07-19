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Лукаку и «Наполи» согласовали контракт на 3 года и 6 млн евро за сезон. «Челси» хочет 35 млн евро за Ромелу (Джанлука Ди Марцио)

Лукаку и «Наполи» согласовали контракт на 3 года и 6 млн евро за сезон. «Челси» хочет 35 млн евро за Ромелу (Джанлука Ди Марцио)

По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, 31-летний бельгийский нападающий достиг принципиального соглашения с руководством неаполитанцев.

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