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Глава Минобороны Ирана назвал ответ Израилю ограниченным предупреждением

Глава Минобороны Ирана назвал ответ Израилю ограниченным предупреждением

Global look press/dpa/Ilia Yefimovich Удар Тегерана по территории Израиля с использованием ракет и беспилотников после атаки иранского консульства в Дамаске был ограниченным предупреждением, заявил министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни во время выступления на совещании глав Минобороны стран - участниц ШОС в Астане.

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