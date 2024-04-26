Глава Минобороны Ирана назвал ответ Израилю ограниченным предупреждением

Global look press/dpa/Ilia Yefimovich Удар Тегерана по территории Израиля с использованием ракет и беспилотников после атаки иранского консульства в Дамаске был ограниченным предупреждением, заявил министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни во время выступления на совещании глав Минобороны стран - участниц ШОС в Астане.
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