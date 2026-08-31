Сергей Собянин рассказал, как Москва будет развивать образование в новом учебном году

Сергей Собянин рассказал о планах Москвы в сфере образования на новый учебный год. В школы, детсады и колледжи придут около 1,6 миллиона детей, их встретят свыше 110 тысяч педагогов.
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