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Гороскоп

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Ignio.com Дева. Еженедельный эротический гороскоп за 7 - 13 октября

Перед вами встанет дилемма, что же им предпочесть: то ли вкушать тихое семейное счастье за чашкой чая, то ли броситься в омут с головой и поискать приключения на свою «пятую точку»? Впрочем, по мнению звезд, долго колебаться не стоит: и то и другое окажется равно сладким….

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