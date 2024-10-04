Ignio.com Дева. Еженедельный эротический гороскоп за 7 - 13 октября

Перед вами встанет дилемма, что же им предпочесть: то ли вкушать тихое семейное счастье за чашкой чая, то ли броситься в омут с головой и поискать приключения на свою «пятую точку»? Впрочем, по мнению звезд, долго колебаться не стоит: и то и другое окажется равно сладким….