В России потратят миллиарды рублей на проекты самолетов будущего

На сайте госзакупок появился тендер на выбор исполнителя научно-исследовательских работ (НИР) «Интеграл», которые связаны с разработкой перспективных магистрального и регионального самолетов и авиационного оборудования.
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