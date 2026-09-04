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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Дочь Кубрика опровергла связь фильма «С широко закрытыми глазами» с делом Эпштейна

Дочь Кубрика опровергла связь фильма «С широко закрытыми глазами» с делом Эпштейна

Вивиан Кубрик, дочь Стэнли Кубрика, прокомментировала популярную теорию заговора о том, что из фильма «С широко закрытыми глазами» вырезали после смерти режиссера фрагмент длиной в 20 минут, в котором якобы есть сцены, связанные с делом Джеффри Эпштейна.

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