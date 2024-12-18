Проверьте свой интеллект с помощью 10 вопросов

Вы отличаетесь умом и сообразительностью? Проверьте себя! фото: мультфильм «Остров сокровищ» (1988)Как сказал кто-то из великих (кажется, Винни-Пух), «Хочешь найти лист — иди в лес, хочешь найти вопрос на интеллект — иди в „Что? Где? Когда?“».
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