Проверьте свой интеллект с помощью 10 вопросов

Вы отличаетесь умом и сообразительностью? Проверьте себя! фото: мультфильм «Остров сокровищ» (1988)Как сказал кто-то из великих (кажется, Винни-Пух), «Хочешь найти лист — иди в лес, хочешь найти вопрос на интеллект — иди в „Что? Где? Когда?“».