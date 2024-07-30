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Царьград

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Диетолог Соломатина назвала продукты, которые не рекомендованы пожилым людям

Диетолог Соломатина назвала продукты, которые не рекомендованы пожилым людям

Диетолог Елена Соломатина не рекомендовала пожилым людям есть ряд продуктов, чтобы сохранить здоровье.

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Комментарии
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Валерий Ребров
А не сказал этот диетолог как прожить на 20 тыс рублей не покупая дешёвые продукты? Или сразу предложил в гроб?
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6 час.

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